21 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Резкий скачок цен на газ, имевший место в середине сентября 2021 года, был подхвачен сторонниками зеленого перехода как очередная причина осуществить этот переход как можно скорее. Но не станет ли это ускорение толчком к очередному глобальному экономическому и экологическому кризису?

Ангелина Потеряйко, , 23:07 — REGNUM Комментируя рост цен на традиционные источники энергии, принявшего в середине сентября 2021 года скачкообразный характер, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс высказал уверенность в том, что увеличение цен на газ должно заставить государства перестроить свою энергетику в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для того, чтобы меньше зависеть от ископаемых видов топлива и природного газа.

Ян Бартолд Йонгкинд. Ветряные мельницы. 1869

Но что делать зеленой экономике, когда в разных точках планеты наступает полный штиль или сильный мороз?

С такими проблемами столкнулись США в феврале 2021 года, когда в Техасе почти половина установленных ветряных электростанций была отключена из-за обмерзания турбин. Или вот недавний пример, о котором писали все мировые СМИ: в середине сентября 2021 года в Великобритании из-за отсутствия ветра резко снизилась выработка электроэнергии. Вслед за этим взлетели цены на электроэнергию и на традиционные источники энергии — газ и уголь, что подтолкнуло всю экономическую цепочку к перестройке. В результате население страны еще быстрее приближается к энергетической бедности, а мелкие энергокомпании перестают существовать.

Ветряная электростанция (сс) Chauncey Davis

Что касается Евросоюза как идеолога зеленого перехода, то огромные суммы финансирования из фонда постпандемического восстановления Next Generation EU планируется потратить именно на цели устойчивого развития и «озеленения» экономики ЕС. Однако ВИЭ пока ещё очень далеки от устойчивости и пока только предполагается их подключение к действующим электросетям, при этом избыточную энергию ВИЭ собираются накапливать либо в виде зелёного водорода или с помощью мощных электрических аккумуляторов.

Здесь и без сложной аналитики понятно, что и перебои с электроэнергией, и высокие затраты на поддержание стабильности поставок энергии, необходимость возврата к традиционным углю и газу приведут к инфляции и снижению благосостояния большей части жителей ЕС. Цепочку, ведущую к ухудшению благосостояния населения, можно проследить на примере промышленного производства металлов, цемента и удобрений. Очевидно, что рост издержек на электроэнергию в этих секторах неизбежно приведет к росту цен на конечную продукцию для потребителей, включая продовольствие и товары первой необходимости.

Уголь Alexander G

Политическое руководство развитых европейских стран заявляет, что резкий рост цен на газ не является причиной углубления мирового кризиса, а лишь следствием пандемии COVID-19, изменения климата и плохого поведения поставщиков газа.

Например, представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила, что рекордный рост цен на газ в Европе вызван совпадением ряда объективных факторов. Она полагает, что цены на электроэнергию в ЕС снова снизятся после полного перехода на зеленую энергетику и реновации жилых и производственных зданий с учётом их энергоэффективности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что рост оптовых цен на газ с января 2021 года на 250% объясняется рядом факторов, включая холодную зиму, которая привела к истощению запасов, высокий спрос на сжиженный природный газ из Азии и сокращение поставок из России. «Это действительно результат пробуждения мировой экономики после COVID», — заявил он.

Газ Петр Данилов © ИА Красная Весна

В качестве контраргумента можно привести тот факт, что текущие газовые котировки завышены из-за спекулятивных торгов на фоне неопределенности сроков введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». А это как раз доказывает растущую роль углеводородных источников энергии вопреки положениям Парижского соглашения.

На фоне спекуляций с ценами на газ растут цены на уголь: 18−20 сентября 2021 года в ЮАР он стоил $157, в Китае — выше $190, в Австралии — выше $180 за тонну. На 1 сентября 2021 года средневзвешенная цена на уголь составила $139,2 за тонну.

Итак, цена только начавшегося по всем миру зеленого перехода оказалась уже непомерно высока. Силовое продолжение наращивания доли ВИЭ с помощью директивных ограничений воздействия на климат и протекционистских мер кажется бесперспективным. Прежде чем внедрять новые зеленые технологии экономику нужно перевести из ручного управления в автоматический, сбалансировав все отрасли через расчёт, в том числе потребностей в электроэнергии различными потребителями, возможностей их генерации производителями из различных источников, требуемых инвестиций на развитие тех или иных инновации в области сокращения всех выбросов и стоков, негативно влияющих на состояние окружающей среды, а не только на климат. И тогда, возможно, ВИЭ окажутся не столь зелёными.

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