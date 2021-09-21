Ангелина Потеряйко, 21 сентября 2021, 23:07 — REGNUM Комментируя рост цен на традиционные источники энергии, принявшего в середине сентября 2021 года скачкообразный характер, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс высказал уверенность в том, что увеличение цен на газ должно заставить государства перестроить свою энергетику в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для того, чтобы меньше зависеть от ископаемых видов топлива и природного газа.
Но что делать зеленой экономике, когда в разных точках планеты наступает полный штиль или сильный мороз?
С такими проблемами столкнулись США в феврале 2021 года, когда в Техасе почти половина установленных ветряных электростанций была отключена из-за обмерзания турбин. Или вот недавний пример, о котором писали все мировые СМИ: в середине сентября 2021 года в Великобритании из-за отсутствия ветра резко снизилась выработка электроэнергии. Вслед за этим взлетели цены на электроэнергию и на традиционные источники энергии — газ и уголь, что подтолкнуло всю экономическую цепочку к перестройке. В результате население страны еще быстрее приближается к энергетической бедности, а мелкие энергокомпании перестают существовать.
Что касается Евросоюза как идеолога зеленого перехода, то огромные суммы финансирования из фонда постпандемического восстановления Next Generation EU планируется потратить именно на цели устойчивого развития и «озеленения» экономики ЕС. Однако ВИЭ пока ещё очень далеки от устойчивости и пока только предполагается их подключение к действующим электросетям, при этом избыточную энергию ВИЭ собираются накапливать либо в виде зелёного водорода или с помощью мощных электрических аккумуляторов.
Здесь и без сложной аналитики понятно, что и перебои с электроэнергией, и высокие затраты на поддержание стабильности поставок энергии, необходимость возврата к традиционным углю и газу приведут к инфляции и снижению благосостояния большей части жителей ЕС. Цепочку, ведущую к ухудшению благосостояния населения, можно проследить на примере промышленного производства металлов, цемента и удобрений. Очевидно, что рост издержек на электроэнергию в этих секторах неизбежно приведет к росту цен на конечную продукцию для потребителей, включая продовольствие и товары первой необходимости.
Политическое руководство развитых европейских стран заявляет, что резкий рост цен на газ не является причиной углубления мирового кризиса, а лишь следствием пандемии COVID-19, изменения климата и плохого поведения поставщиков газа.
Например, представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила, что рекордный рост цен на газ в Европе вызван совпадением ряда объективных факторов. Она полагает, что цены на электроэнергию в ЕС снова снизятся после полного перехода на зеленую энергетику и реновации жилых и производственных зданий с учётом их энергоэффективности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что рост оптовых цен на газ с января 2021 года на 250% объясняется рядом факторов, включая холодную зиму, которая привела к истощению запасов, высокий спрос на сжиженный природный газ из Азии и сокращение поставок из России. «Это действительно результат пробуждения мировой экономики после COVID», — заявил он.
В качестве контраргумента можно привести тот факт, что текущие газовые котировки завышены из-за спекулятивных торгов на фоне неопределенности сроков введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». А это как раз доказывает растущую роль углеводородных источников энергии вопреки положениям Парижского соглашения.
На фоне спекуляций с ценами на газ растут цены на уголь: 18−20 сентября 2021 года в ЮАР он стоил $157, в Китае — выше $190, в Австралии — выше $180 за тонну. На 1 сентября 2021 года средневзвешенная цена на уголь составила $139,2 за тонну.
Итак, цена только начавшегося по всем миру зеленого перехода оказалась уже непомерно высока. Силовое продолжение наращивания доли ВИЭ с помощью директивных ограничений воздействия на климат и протекционистских мер кажется бесперспективным. Прежде чем внедрять новые зеленые технологии экономику нужно перевести из ручного управления в автоматический, сбалансировав все отрасли через расчёт, в том числе потребностей в электроэнергии различными потребителями, возможностей их генерации производителями из различных источников, требуемых инвестиций на развитие тех или иных инновации в области сокращения всех выбросов и стоков, негативно влияющих на состояние окружающей среды, а не только на климат. И тогда, возможно, ВИЭ окажутся не столь зелёными.
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