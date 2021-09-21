Белград, , 22:24 — REGNUM Обстановка на севере Косово и Метохии 21 сентября вечером была спокойной. Об этом заявил ИА REGNUM один из лидеров Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Якшича, в социальных сетях можно увидеть видеоролики, на которых функционеры партии косовских сербов «Сербский список» разводят караул так называемой специальной полиции «Росу», когда нужно заменить людей на посту.

«Важно отметить, что автомобили с регистрационными номерами центральной Сербии не могут въехать на территорию Косово и Метохии. Вернее, могут, но только после того, как заплатят пошлину в размере пяти евро и возьмут временные номера. Это все происходит потому, что Приштина решила применить ранее подписанное соглашение «О взаимности». По тем правилам, по которым автомобили из центральной Сербии едут в Косово, косовские автомобили едут в сторону Сербии. В этом суть соглашения», — отметил Марко Якшич.

Напомним, что 20 сентября Приштина решила применить соглашение «О взаимности», которое касается автомобильных номеров, и отказалась пускать на территорию южного сербского края автомобили с номерами центральной Сербии. Контроль на пропускных пунктах установили боевики отряда «Росу». В знак протеста сербы с севера Косово и Метохии установили баррикады на магистралях Рашка — Косовска Митровица и Рибариче — Зубин Поток.