Нью-Йорк, США, 21 сентября 2021, 22:08 — REGNUM «Ядерного оружия нет в оборонительной доктрине Тегерана», заявил 21 сентября на 76-й сессии ГА ООН иранский президент Эбрахим Раиси.
Что касается западных санкций, которые являются причиной того, что Иран продолжает ядерные разработки, потому что США нарушили ядерную сделку, Раиси заявил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден призвал Тегеран «вернуться к полному соблюдению» обязательств по ядерной сделке, пояснив, что Вашингтон готов сделать то же самое.
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