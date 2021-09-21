Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. «Ядерного оружия нет в оборонительной доктрине Тегерана», — заявил 21 сентября на 76-й сессии ГА ООН иранский президент Ибрагим Раиси.

Yagasi Основные объекты ядерной программы Ирана

Что касается западных санкций, которые являются причиной того, что Иран продолжает ядерные разработки, потому что США нарушили ядерную сделку, Раиси заявил:

«Иран считает, что полезным инструментом являются переговоры, которые в конечном итоге приведут к снятию всех санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден призвал Тегеран «вернуться к полному соблюдению» обязательств по ядерной сделке, пояснив, что Вашингтон готов сделать то же самое.