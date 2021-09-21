Болонья, Италия, 21 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. 21 сентября в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» «Болонья» в матче пятого тура итальянской Серии А 2021/22 упустила победу над «Дженоа». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Об этом сообщил корреспондент

Вячеслав Евдокимов Доменико Кришито

Первый мяч в дебюте второй половины забил 19-летний шотландский защитник Эрон Хики — 1:0. Через шесть минут Маттиа Дестро сравнял счет после передачи Доменико Кришито — 1:1. На 85-й минуте Марко Арнаутович вновь вывел хозяев вперед ударом с пенальти — 2:1. В конце матча бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито вновь сделал счет равным, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 2:2.

Единственную красную карточку на 90+3-й минуте встречи получил главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович.

Составы команд:

«Болонья»: Скорупский, Хики (Дийкс, 80'), Бонифази, Медель, де Сильвестри, Орсолини (Сков Ольсен, 64'), Домингес, Сориано, Сванберг (Сансоне, 80'), Барроу (Виньято, 64'), Арнаутович.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Бани (Ванхейсден, 80'), Максимович, Эрнани (Пандев, 68'), Бадель, Камбьязо (Гильоне, 80'), Ровелла (Бехрами, 46'), Фарес (Портанова, 59'), Дестро, Каллон.

Статистика матча («Болонья"/ «Дженоа»)

Удары 16/9

Удары в створ 5/5

Владение 61%/39%

Угловые 7/2

Нарушения 14/15

«Болонья», набрав восемь очков, временно поднялась на седьмое место. «Дженоа» с четырьмя очками остался на тринадцатой позиции.