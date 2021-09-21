Вашингтон, 21 сентября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Разработчики игры Dandy Ace назвали даты релиза её версий для консолей Xbox One и Nintendo Switch. Об этом 21 сентября сообщает портал Gematsu.

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Издатель Neowiz и студия-разработчик Mad Mimic выпустят игру на Xbox One и Switch 28 сентября 2021 года. Они отметили, что Dandy Ace получит около десяти новых карт, а также новые предметы, которые можно будет разблокировать.

Всё это также появится в ПК-варианте игры в день её релиза на консолях. Mad Mimic также сообщила, что пока ещё работает над версией для PlayStation 4, и что она выйдет позже.

Напомним, Dandy Ace представляет собой экшн-игру про фокусника в жанре roguelike (присутствует процедурная генерация уровней, у главного героя обычно есть только одна жизнь). Её релиз на ПК состоялся 7 октября 2020 года.