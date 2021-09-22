Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном 21 сентября в Генеральной Ассамблеи ООН, где собрались боле 100 мировых лидеров.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба политика обсудили отношения всего через несколько дней после того, как их партнерство по ядерным лодкам вызвало гнев Франции.

«У Соединенных Штатов нет более близкого и надежного союзника, чем Австралия. Наши страны долгое, долгое время были вместе, и мы можем положиться друг на друга, и это очень обнадеживает. И мы благодарны за наше партнерство и то, чего мы достигли вместе за 70 лет», — сказал Байден в начале встречи, назвав Моррисона «другом».

Глава Белого дома сказал, что он обсудит возможность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Этот вопрос будет также подниматься на первой личной встрече с лидерами Индии и Японии 24 сентября в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, Великобритания и США объявили о решении создать стратегический блок AUSUS. В рамках сотрудничества Канберра и Вашингтон договорились о поставках в Австралию атомных подводных лодок, хотя на этот контракт претендовала Франция. В связи с этим французские власти решили отозвать послов из США и Австралии для дальнейших консультаций.