Редмонд, США, 21 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Студия 343 Industries рассказала, как будет работать система прогресса персонажа в многопользовательском режиме игры Halo Infinite. Об этом 21 сентября сообщает портал PCGamesN.

343 Industries Halo Infinite

Разработчики отметили, что система испытаний, которая появится в Halo Infinite после релиза, будет отличаться от системы бета-версии игры. Каждый сезон будет предлагать новый боевой пропуск с бесплатными и премиальными уровнями. Игроки смогут продвигаться по этим уровням, каждый из которых потребует одинакового количества очков опыта.

Очки можно будет получать, выполняя случайные ежедневные и еженедельные задания (по 20 в неделю), их уровень сложности будет варьироваться от «простых» до «сложных». Объём вознаграждения будет зависеть от этого уровня. Выполнив все недельные задания, геймеры смогут поучаствовать в соревновании Ultimate Challenge. С полным описанием системы прогресса персонажа можно ознакомиться на сайте проекта.

Напомним, релиз Halo Infinite запланирован на 15 ноября 2021 года. Ранее 343 Industries сообщила, что бета-тестирование игры пройдёт с 24 по 27 сентября 2021 года и с 1 по 4 октября 2021-го.