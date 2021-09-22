Вашингтон, 22 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси резко высказался по поводу США во время выступления в Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября, сославшись на два момента, которые, по его словам, «вошли в историю» в этом году: восстание в Капитолии 6 января и падение афганцев с крыла американского эвакуационного самолета в Кабуле в прошлом месяце.

Иван Шилов ИА REGNUM США, Иран

Раиси призвал США воздержаться от попыток влиять на мир, заявив, что мир больше не волнует слоган США: «Америка прежде всего» или «Америка вернулась». Именно с такими лозунгами выступали на международной политической арене президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

«Свобода не помещается в рюкзаки солдат, прибывающих из-за пределов региона», — добавил он.

Напомним, что в своем первом выступлении в Генеральной Ассамблее ООН в качестве президента Раиси осудил США за сохранение санкций против Ирана и зашедших в тупик переговоров о возобновлении ядерной сделки 2015 года.