Казань, 21 сентября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Глава регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Татарии задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба Следственного комитета России.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

По данным следствия, в октябре 2020 года региональное отделение ФСС заключило контракт с одной из фирм на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. В процессе исполнения контракта сотрудники фонда выявили нарушения условий со стороны фирмы и обратились с иском в арбитражный суд.

Позднее в ходе встречи с руководителем фирмы управляющий отделением ФСС предложил «урегулировать вопрос» с иском за денежное вознаграждение в размере 4 миллионов рублей. После ряда неформальных встреч глава фирмы получил от него план защиты по иску.

10 сентября арбитражным судом с фирмы был взыскан штраф в размере порядка 100 тысяч рублей. Спустя несколько дней глава отделения ФСС, находясь в автомобиле марки Infiniti возле одного из домов по улице Декабристов в Казани, получил от руководителя фирмы 2,4 миллиона рублей «за оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда».

Между тем передача денежных средств осуществлялась в рамках оперативных мероприятий и при их получении 43-летний управляющий отделением ФСС был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следователями устанавливаются все обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта.

Согласно информации размещённой на сайте регионального отделения ФСС по Татарии, должность руководителя отделения с января 2019 года занимает Павел Лоханов.