Уичито, США, 21 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. В американском штате Канзас произошла перестрелка, сообщает 21 сентября телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Стрельба произошла в городе Уичито. По данным полиции, в результате два человека получили ранения.

Уточняется, что перестрелка случилась недалеко от одной из городских школ, но не на её территории.

Состояние пострадавших не разглашается.

Причины и подробности инцидента не выяснены.