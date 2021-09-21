Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Адам Дивайн исполнит главную роль в новом сериале «Идеальный голос», который выйдет на потоковом сервисе Peacock. Об этом 21 сентября сообщает портал The Wrap.

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Дивайн вернётся к роли певца Бампера Аллена, который, по сюжету, переезжает в Германию, желая возродить музыкальную карьеру. В проекте также участвует Элизабет Бэнкс, которая выступила в качестве продюсера трёх фильмов франшизы «Идеальный голос» и сняла вторую картину.

Напомним, оригинальный фильм «Идеальный голос» режиссёра Джейсона Мура вышел на большие экраны в сентябре 2012 года. Его сюжет рассказывает о студентке, которая решила исполнять песни, а капелла (без музыкального сопровождения).