Москва, , 21:26 — REGNUM Выступление на 76-й сессии Генассамблеи ООН и встречи запланированы у главы МИД РФ Сергея Лаврова, возглавляющего российскую делегацию, в рамках недели высокого уровня. Об этом сообщила 21 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

ИА REGNUM) ожидает весьма насыщенный график работы. Помимо выступления в зале Генеральной Ассамблеи, намеченного на вторую половину дня 25 сентября, у министра запланирован целый ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнёрами, а также многосторонних мероприятий «на полях» общеполитической дискуссии Генассамблеи». Захарова «В Нью-Йорке его (Лаврова — прим.) ожидает весьма насыщенный график работы. Помимо выступления в зале Генеральной Ассамблеи, намеченного на вторую половину дня 25 сентября, у министра запланирован целый ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнёрами, а также многосторонних мероприятий «на полях» общеполитической дискуссии Генассамблеи».

Российский дипломат уточнила, что завтра, 22 сентября, глава МИД РФ примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН (помимо России — Китай, США, Франция, Великобритания) и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

На следующий день, 23 сентября, Лавров проведёт рабочий ланч с коллегами из государств-членов Центральноамериканской интеграционной системы, после чего проведёт переговоры с представителями американских еврейских неправительственных организаций.

Кстати, в этот же день, хотя и без участия Лаврова, в Нью-Йорке пройдёт встреча созданной по инициативе Венесуэлы «Группы друзей в защиту Устава ООН». Российскую сторону представит заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Захарова добавила, что 24 сентября Лавров примет участие в министерской встрече «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

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