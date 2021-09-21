Москва, 21 сентября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Выступление на 76-й сессии Генассамблеи ООН и встречи запланированы у главы МИД РФ Сергея Лаврова, возглавляющего российскую делегацию, в рамках недели высокого уровня. Об этом сообщила 21 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

ИА REGNUM) ожидает весьма насыщенный график работы. Помимо выступления в зале Генеральной Ассамблеи, намеченного на вторую половину дня 25 сентября, у министра запланирован целый ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнёрами, а также многосторонних мероприятий «на полях» общеполитической дискуссии Генассамблеи». Захарова «В Нью-Йорке его (Лаврова — прим.) ожидает весьма насыщенный график работы. Помимо выступления в зале Генеральной Ассамблеи, намеченного на вторую половину дня 25 сентября, у министра запланирован целый ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнёрами, а также многосторонних мероприятий «на полях» общеполитической дискуссии Генассамблеи».

Российский дипломат уточнила, что завтра, 22 сентября, глава МИД РФ примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН (помимо России — Китай, США, Франция, Великобритания) и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

На следующий день, 23 сентября, Лавров проведёт рабочий ланч с коллегами из государств — членов Центральноамериканской интеграционной системы, после чего проведёт переговоры с представителями американских еврейских неправительственных организаций.

Кстати, в этот же день, хотя и без участия Лаврова, в Нью-Йорке пройдёт встреча созданной по инициативе Венесуэлы «Группы друзей в защиту Устава ООН». Российскую сторону представит заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Захарова добавила, что 24 сентября Лавров примет участие в министерской встрече «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».