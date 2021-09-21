Лаврова на ГА ООН ожидает весьма насыщенный график работы
Москва, 21 сентября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Выступление на 76-й сессии Генассамблеи ООН и встречи запланированы у главы МИД РФ Сергея Лаврова, возглавляющего российскую делегацию, в рамках недели высокого уровня. Об этом сообщила 21 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский дипломат уточнила, что завтра, 22 сентября, глава МИД РФ примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН (помимо России — Китай, США, Франция, Великобритания) и Генсека ООН Антониу Гутерреша.
На следующий день, 23 сентября, Лавров проведёт рабочий ланч с коллегами из государств — членов Центральноамериканской интеграционной системы, после чего проведёт переговоры с представителями американских еврейских неправительственных организаций.
Кстати, в этот же день, хотя и без участия Лаврова, в Нью-Йорке пройдёт встреча созданной по инициативе Венесуэлы «Группы друзей в защиту Устава ООН». Российскую сторону представит заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
Захарова добавила, что 24 сентября Лавров примет участие в министерской встрече «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».