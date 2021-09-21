Петрозаводск, , 21:23 — REGNUM По итогам выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва депутатские мандаты получат представители сразу семи политических партий. Об этом сообщили 21 сентября в избиркоме республики.

Голосование на выборах в Карелии (архивное фото) Александр Батов © ИА REGNUM

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В Законодательное собрание Республики Карелия VII созыва избраны 36 депутатов: 18 — по единому избирательному округу и 18 — по одномандатным избирательным округам, всего 36 депутатов.

Крупнейшая фракция в новом составе будет у «Единой России» — партия получит 22 мандата, что составляет абсолютное большинство. По четыре депутатских места получат КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). По два мандата — у ЛДПР и «Яблока». Еще по одному депутату в республиканский парламент смогли провести «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

Напомним, по единому избирательному округу на выборах Заксобрания Карелии, как и на думских выборах, победила «Единая «Россия», набравшая 28,96% голосов. На выборах депутатов Законодательного собрания по одномандатным избирательным округам в 16 из 18 округов победили кандидаты от «Единой России», по одному победителю — у КПРФ и СРЗП.

Сегодня, 21 сентября, в ходе заседания ЦИК Карелии выборы депутатов Государственной Думы России VIII созыва на территории Карелии и Законодательного собрания Республики Карелия VII созыва признаны состоявшимися и результаты выборов — действительными.

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