Вашингтон, 22 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел встречу с президентом Ирака Бархамом Салихом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где собрались более 100 мировых лидеров. Об этом 21 сентября сообщается в отчете Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что политики «обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества по региональным дипломатическим инициативам».

«Президент Байден подчеркнул приверженность США долгосрочной стабильности Ирака и указал на свое уважение к иракской демократии, верховенству закона и усилиям по проведению прозрачных выборов в октябре этого года. Байден высоко оценил недавние инициативы, такие как Багдадский региональный саммит и исторический визит папы Франциска в Ирак в начале этого года», — говорится в сообщении.

Отметим, что изначально в расписании Байдена не было данной встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях Генеральной Ассамблеи ООН пандемию коронавируса, вопросы противодействия изменению климата и усилия по предотвращению конфликтов.