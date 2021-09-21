Белград, 21 сентября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Белград даст Приштине «немного времени», чтобы она изменила свои решения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 21 сентября в Белграде после заседания Совета по национальной безопасности.

Predsednik.rs Александр Вучич

Если сепаратистские власти в Приштине не сделают этого, власти в Белграде примут меры в целях защиты сербских интересов, добавил Вучич.

Он также сообщил, что ознакомил с позицией Белграда представителей ЕС.

«На заседании были озвучены разные предложения по поводу того, какие меры можно принять для защиты интересов Сербии. Мы рассмотрим эти меры через несколько дней, но мы хотим дать Приштине дополнительное время для того, чтобы изменить плохие решения. Если они не захотят это сделать, то мы примем меры, о чем я проинформировал представителей ЕС и стран Пятерки (США, Италия, Германия, Великобритания и Франция — ИА REGNUM)», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Напомним, что новое обострение ситуации на севере Косово и Метохии произошло после того, как Приштина решила не признавать сербские автомобильные номера с 20 сентября. Сербы, проживающие на севере Косово, не желают менять номера на косовские, так как для этого они должны сначала принять гражданство сепаратистского Косово, а потом получить все другие документы.