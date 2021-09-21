Вашингтон, 21 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Пользователи нашли в сети упоминания о новых патентах Valve, которые имеют отношение к сервису Steam. Об этом 21 сентября сообщает портал Comicbook.

Steam

Согласно обнаруженной информации, Valve работает над технологией, которая позволит пользователям Steam играть в приобретённые игры сразу после их покупки, в тот момент, когда они ещё загружаются. Как пояснил администратор сайта SteamDB Павел Джундик, геймеры смогут запускать игры и иметь доступ к тому контенту, который уже был загружен, например, к руководству, настройкам персонажей т.п.

Он отметил, что использование этой технологии не потребует от разработчиков что-то менять в играх со своей стороны. Пока нет информации о том, когда в Steam появится эта функция.

Напомним, недавно онлайн-магазин видеоигр Steam отметил 18-летие. Платформа была запущена 12 сентября 2003 года.