Калуга, 21 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Глава Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Городской думы Александр Иванов приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 55-летия ОАО «Калужский двигатель», поздравили руководство и коллектив предприятия.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Городской думы Александр Иванов приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 55-летия ОАО «Калужский двигатель»

«55 лет — хороший знак. Он подтверждает, что все эти годы вы работали серьезно и самоотверженно, — обратился к присутствующим Юрий Моисеев. — Произведенные вами двигатели и агрегаты обеспечивают надежную работу танков и зенитно-ракетных комплексов, состоящих на вооружении российской армии. Каждый из вас вносит свой вклад в обороноспособность нашей страны».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие предприятия глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев наградил почетными грамотами президента ПАО «Калужский двигатель» Юрия Лейковского и генерального директора Евгения Галынского. Почетные грамоты и благодарственные письма получили сотрудники предприятия.

ОАО «Калужский двигатель» — один из крупнейших заводов Калуги, производит как оборонную, так и гражданскую продукцию. Предприятие внесло большой вклад в развитие социальной сферы города, построив корпуса поликлиник и больниц, жилые микрорайоны, школы и детские сады, профтехучилище, пионерлагерь в д. Андреевское, профилакторий «Звездный».