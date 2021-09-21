21 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:15 — REGNUM Заявление пресс-секретаря турецкого МИД Танжу Бильгича о том, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 21 сентября в социальной сети Facebook.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«А мы тоже никогда не признавали и не признаем турков своими друзьями. Они в любой момент могут выстрелить в спину!» — пишет Юрий Ш.

Многие пользователи совершенно не удивились такому исходу событий, потому что Турция уже многократно показывала свою агрессивную политику в отношении российского Крыма.

«На войне, как на войне. Как сбивали российские самолёты, так и будут сбивать. Как сами облизывались на Крым и не признавали его российским, так и продолжают это делать. А ещё наши власти пытаются выставлять турков в качестве друзей России. Есть над чем задуматься», — считает Gaja D.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

Некоторые комментаторы отмечают, что турецкие власти просто потеряли страх в силу того, что закончился туристических сезон.

«Ожидаемо. Сезон-то закончился. Весной опять будут лезть в дёсны с нами целоваться. С ними не то что на поле, на целине, блин, не сядешь, пуля в спину обеспечена. Никогда не доверял и не буду туркам доверять, как бы кто меня не уверял. Турция множество раз уже подтверждала свои агрессивные намерения в сторону России», — пишут Марон М.

«Пора снова перекрыть авиасообщение с Турцией в курортный сезон, сразу задумаются о своём поведении! Как они взвыли, когда «русо туристо» в Турцию не летали. Теперь осмелели. Но шавка гавкает — караван идёт. России пофиг на мнение турков», — указывает Галина М.

Часть людей считает, что Турция просто подпевает Соединённым Штатам Америки, потому что таковы требования современной западной политики в отношении России. Вскоре эти голоса утихнут и Анкара вновь начнёт выстраивать с Москвой уважительный диалог.

«Все вокруг пляшут ритуальные пляски про «непризнание» Крыма, пока англосаксы всё еще сильны, чтобы с ними не портить отношения. Еще несколько лет, несколько публичных плевков в лицо США и все забудут про эти злополучные «непризнания». Тем более, что формально, если вы признаете Российскую Федерацию, то вы признаете и её границы, а если вы признаёте её границы, то вы признаете и Крым», — отмечает Alexander F.

На избирательном участке в Крыму Glava.rk.gov.ru

Ряд пользователей указывает на то, что Турция не намерена останавливаться лишь на непризнании выборов в Крыму, она готовится к военной операции на полуострове при поддержке украинской стороны.

«Быть может, Турция готовится к своему решающему броску на Крым. Они себе, вон, и плацдарм готовят в Карабахе. Отвлекут Россию на Кавказском направлении, а сами ринутся на полуостров. Им с юга Крыма как раз украинцы на подмогу придут. Просто так такие хамские дипломатические жесты не делают», — написал Андрей Б.

Напомним, 21 сентября на сайте МИД Турции появилось заявление пресс-секретаря ведомства Танжу Бильгича о том, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ.