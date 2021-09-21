Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Сценарист и режиссёр Стив Кловз снимет для Netflix адаптацию романа «Северный шпион» (Northern Spy) писателя Флинна Берри. Об этом 21 сентября сообщает портал Deadline.

Matthew Keys Netflix

Продюсировать сериал будет Стейси Шер («Джанго освобождённый»), Кловз выступит в качестве исполнительного продюсера. Сюжет книги Берри рассказывает о женщине, которая узнает, что её младшая сестра состоит в Ирландской республиканской армии (IRA) и, являясь двойным агентом, передаёт информацию в службу МИ5.

Напомним, Стив Кловз выступил в качестве автора сценария семи фильмов о Гарри Поттере. Он также продюсировал первые две картины франшизы «Фантастические твари» и написал сценарий для третьего фильма.