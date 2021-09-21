Курск, , 21:01 — REGNUM В Курской области подвели окончательные итоги выборов депутатов регионального парламента седьмого созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

На выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По итогам голосования по единому избирательному округу в седьмой созыв облдумы войдут представители шести партий: «Единая Россия» набрала 42,97% голосов, КПРФ — 20,71%, ЛДПР — 11,71%, «Справедливая Россия — за правду» — 9,24%, «Новые люди» — 7,18%, «Партия пенсионеров» — 5,49%.

В одномандатных избирательных округах победу одержали 20 кандидатов «Единой России», два представителя КПРФ и один самовыдвиженец.

В итоге из 45 мандатов в Курской областной думе седьмого созыва 31 достанется «Единой России». Семь мандатов получи КПРФ, по два — ЛДПР и «Справедливая Россия — за правду», по одному — «Новые люди», «Партия пенсионеров» и один самовыдвиженец.