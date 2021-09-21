Рим, 21 сентября, 2021, 20:47 — ИА Регнум.

Депутаты нижней палаты парламента Италии на заседании во вторник, 21 сентября, выразили доверие правительству и поддержали решение об ужесточении антикоронавирусных ограничений.

Camera dei deputati Парламент Италии

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Как сообщалось ранее, согласно декрету правительства Италии, с 15 октября 2021 года граждане, не являющиеся обладателями «антикоронавирусного паспорта», не смогут ходить на работу.

Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

По данным на21 сентября, в Италии умерли130 421человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на3377(днем ранее — на2407). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 641 890 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены109 513человек(на3001 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 175 922человека, что составляет68,37% населения Италии.