Курск, , 20:45 — REGNUM В Курской области выборы депутатов Госдумы восьмого созыва признали состоявшимися, а их результаты — действительными. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

«Единая Россия» получила 43,48% голосов, КПРФ — 19,9%, ЛДПР — 10,67%, «Справедливая Россия — за правду» — 8,04%, «Новые люди» — 6,82%.

Победу в Курском одномандатном избирательном округе № 109 одержала Екатерина Харченко («Единая Россия»), набравшая 33,03% голосов избирателей. В Сеймском одномандатном округе № 110 больше всех набрала голосов Ольга Германова («Единая Россия») — 42,83%.

Явка составила 47%. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, не установлено.