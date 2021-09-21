Триест, Италия, , 20:39 — REGNUM

Кандидат в мэры Триеста Уго Росси во вторник, 21 сентября, был арестован по обвинению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении им телесных повреждений.

Италия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Конфликт произошел в одном из почтовых отделений города. Двое граждан отказались надевать маски, работники почты вызвали полицию.

Росси, в свою очередь, пришел на помощь указанным гражданам и отказался при этом предъявить полиции свои документы. Завязалась потасовка.

Кандидат в мэры помещен под домашний арест.

По данным на 21 сентября, в Италии умерли 130 421 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 67 (днем ранее — на 44). Число подтвержденных носителей выросло на 3377 (днем ранее — на 2407). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 641 890 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 109 513 человек (на 3001 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 41 175 922 человека, что составляет 68,37% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.