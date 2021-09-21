Ханты-Мансийск, 21 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (30 случаев), сообщает 21 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 157 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 21 сентября в Югре зарегистрировано 73 630 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 70 104 человека, 1089 пациентов с COVID-19 скончались.