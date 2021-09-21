Kings Of Leon анонсировали концерты в поддержку нового альбома
Лондон, 21 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Американская альтернативная рок-группа Kings Of Leon объявила о серии концертов в Великобритании в поддержку своего последнего альбома «When You See Yourself», информирует портал NME.
Два из концертов, в Лидсе и Ньюкасле, представляют собой перенесенные концерты, которые ранее были объявлены, но отложены из-за пандемии коронавируса. Остальные — совершенно новые даты, которые ознаменуют первые концерты группы в Великобритании с 2018 года.
Kings of Leon — американская музыкальная группа, играющая в стиле альтернативный рок, из Нэшвилла, штат Теннесси. Была образована в 1999 году. Группа также ощутила высокий рост популярности в Канаде и Соединенных Штатах вслед за их альбомом 2008 года «Only by the Night». Альбом «Only by the Night» принес группе три премии Грэмми.