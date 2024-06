Лондон, 21 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Американская альтернативная рок-группа Kings Of Leon объявила о серии концертов в Великобритании в поддержку своего последнего альбома «When You See Yourself», информирует портал NME.

Музыка

Два из концертов, в Лидсе и Ньюкасле, представляют собой перенесенные концерты, которые ранее были объявлены, но отложены из-за пандемии коронавируса. Остальные — совершенно новые даты, которые ознаменуют первые концерты группы в Великобритании с 2018 года.