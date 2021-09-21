София, , 20:37 — REGNUM Официальная София упростила процесс предоставления иностранным соискателям вида на жительство в Республике Болгария и гражданства РБ. Об этом сообщает Болгарское национальное радио. Согласно официальной информации, новые положения миграционного законодательства Болгарии, разрешающие выдачу болгарских паспортов иностранцам, вступают в силу 22 сентября нынешнего года.

Правительство Болгарии (сс) Radi Sadek

«Только за последние три месяца документы гражданина Республики Болгария получили 7600 иностранцев, и теперь эта цифра будет расти в геометрической прогрессии, — отметил на брифинге в Софии министр юстиции Болгарии Янаки Стоилов. — Отныне каждый желающий стать частью болгарского сообщества получит возможность интегрироваться в нашу инфраструктуру без посредников и бюрократической волокиты». По словам министра, для оформления соответствующих документов претенденту понадобится «всего несколько дней».

Напомним, ранее паспорт гражданина Болгарии потенциальный соискатель мог получить при наличии прямых родственных связей в РБ, а также имея зарегистрированный на болгарской территории бизнес-проект.

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