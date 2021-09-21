Ватикан, , 20:27 — REGNUM Папа римский Франциск в беседе с собратьями по Ордену иезуитов заявил, что находится в добром здравии, хотя некоторым в Ватикане, как он знает, хотелось бы обратного, сообщает Civilta Cattolica во вторник, 21 сентября.

Франциск I Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я все еще жив, хотя некоторым хотелось бы видеть меня мертвым. Знаю, что уже были встречи прелатов, которые полагали, что мне хуже, чем есть на самом деле. На этом встречах шла речь о подготовке конклава», — сказал Франциск.

«Спокойствие! Слава Богу, я чувствую себя хорошо», — добавил он.

В ходе той же встречи, по данным издания, Франциск обратил внимание, что ряд СМИ. включая католические, постоянно выступают с необоснованными нападками на него.

«Я лично могу заслуживать всех этих нападок, потому что я грешник. Но их не заслуживает Церковь. А потому такие нападки — работа дьявола», — сказал Франциск.