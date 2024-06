Лондон, 21 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Основатель экспериментальной группы Gorillaz Деймон Албарн рассказал, что он сотрудничал с пуэрториканским рэпером Bad Bunny для предстоящего проекта своей группы, информирует портал NME.

Албарн рассказал в последнем интервью, что он и Bad Bunny — настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио — связались, когда оба были на Ямайке. @Что мне нравится в Gorillaz, так это то, что я могу сотрудничать с кем захочу, понимаешь?» — сказал он. «Недавно я был на Ямайке и записал песню Gorillaz с Bad Bunny, это что-то захватывающее для следующего года».

Албарн также сообщил, что коллаборация послужит ведущим синглом для предстоящего проекта Gorillaz, который, по его словам, вдохновлен Латинской Америкой. «Коллаборация с Bad Bunny — это первая песня, которую я сделал в рамках этого нового проекта», — сказал Албарн. «Я все еще не знаю, когда она выйдет и как мы ее запустим, но мы ее закончили, и это… да, более или менее песня в духе Ямайки. Так звучит, то как Bad Bunny встретил Gorillaz».

Напомним, что Албарн также занимается своим сольным творчеством, он собирается выпустить свой новый сольный альбом «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» в ноябре этого года.