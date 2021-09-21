Вологда, 21 сентября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Вологодские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин — их тела накануне обнаружили рыбаки у реки Ягорбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Лодка МЧС

«Погибшие мужчины передвигались на резиновой лодке. Следователи осмотрели место трагедии, а также личные вещи утопленников, найденные на берегу водоёма. Точные причины гибели граждан будут известны после проведения судебно-медицинских экспертиз», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области к поиску двоих пропавших мужчин привлекли водолазов.