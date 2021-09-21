Москва, , 20:23 — REGNUM Оппозиция совершила ошибку, когда отказалась от мобилизации своих сторонников дополнительное электронное голосование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Оппозиция совершила стратегическую ошибку, отказавшись от мобилизации своих избирателей на дополнительное электронное голосование в Москве», — заявил Орлов.

«Ясно, что электорат оппозиционных партий в значительной степени… часть его удалённо работает. Это фрилансеры, студенчество, активная часть населения — они могли быть вовлечены в электоральный процесс. И этими призывами они были исключены», — указал он.

По его словам, итоговая структура электоральных предпочтений в электронном голосовании в пользу «Единой России» обусловлена непосредственно этим.

«Были и другие причины. Эти причины связаны с фактором Собянина, он имеет значительную поддержку, и список мэра обеспечил дополнительную мобилизацию», — пояснил политолог.

«Далее, в Москве проводились мобилизационные акции, ориентированные на получение призов — это тоже стимулировало приток совершенно определённых, преимущественно лояльных избирателей», — указал он.