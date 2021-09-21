Рим, 21 сентября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Профсоюзы Италии готовы к новым акциям протеста и забастовкам, если руководители обновленной «Алиталии» не пересмотрят свою позицию по новому трудовому договору, об этом представители профсоюзов заявили журналистам во вторник, 21 сентября.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

Ближайшая забаствка намечена на 24 сентября, она продлится сутки. Акции протеста проходят ежедневно. Ключевой вопрос — число сотрудников обновленной компании: по нынешнему проекту оно значительно ниже числа сотрудников бывшей «Алиталии».

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получает от государства. Профильную деятельность Ita начнет в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.