Рим, 21 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Правительство Италии рассмотрит вопрос о сокращении роста цен на электричество и газ для отдельных групп населения, заявил во вторник, 21 сентября, министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Nastol.com.ua Электричество

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии вырастут на 40%.

Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. По инициативе лидера «Лиги» Маттео Сальвини в стране возобновилась дискуссия о строительстве новых АЭС. По данным соцопросов, чуть более половины населения с оговорками поддерживают эту идею.