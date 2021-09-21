Пермь, 21 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Напавший на Пермский университет 18-летний студент подключён к аппарату ИВЛ. Ему ампутировали левую ногу, сообщает телеграм-канал Baza.

Следственный комитет России Пермский государственный университет после стрельбы

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Пока он находится в медикаметозном сне. По мнению врачей, угрозы его жизни практически нет. Впрочем, они не исключают непрогнозируемого внезапного ухудшения его состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября студент напал на Пермский университет и убил шестерых человек. Ещё более 20 человек получили либо ранения, либо травмы при попытке спастись. Часть пострадавших госпитализировали.