21 сентября 2021 | Время чтения 7 мин

Сказано: «Что позволено Юпитеру – не позволено Быку». Так было, так есть, но так вряд ли будет. Можно констатировать, что звёзды отечественного политического небосклона сошлись в жёсткий «тригон», на вершинах которого – записные «защитники народа», профсоюз начальств и пытающиеся модерировать политическое будущее страны неустановленные лица из отечественных элит, с аффилированными иноагентами и экстремистскими организациями. Но Бык просто хотел поесть.

Андрей Сафонов, , 21:10 — REGNUM В нашей стране закончились очередные выборы. Хотя официальное подведение итогов голосования в Государственную думу планируется огласить 24 сентября, общая картина с высокой степенью достоверности ясна уже и на настоящее время. Если совсем коротко: «партия власти» почти в три (пока — в 2,6) раза обходит ближайших конкурентов из КПРФ.

Распределение ответов на вопрос «Какая экономическая система кажется вам более правильной?», по данным опроса «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)

Партии, набравшие более 1% голосов. Результаты выборов в Госдуму 2021, по данным ЦИК РФ на 21.09.2021 15:17 МСК Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Тогда как по данным очень репрезентативного (438 218 опрошенных) exit-poll от российской исследовательской компании «ИНСОМАР», «коммунисты» лишь в два раза уступают «единороссам».

Партии, набравшие более 1% голосов. Результаты выборов в Госдуму 2021, по данным exit-poll с 17 по 19 сентября от исследовательской компании «ИНСОМАР» Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Следует заметить, что показанный «Единой Россией» результат в 50% хоть и впечатляющ, но уступает предыдущему в 54,2%, достигнутому в 2016 году на выборах в Государственную думу седьмого созыва.

Партии, набравшие более 1% голосов. Результаты выборов в Госдуму 2016, по данным ЦИК РФ Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Бросается в глаза и куда более скромный результат КПРФ, показанный 5 лет назад на выборах в Госдуму — 13,34%. Что в 4 (четыре!) раза меньше, чем у «партии власти» тогда же, и в 1,4 раза хуже собственного результата на только что завершившемся голосовании.

Но не везде результат совпадает со средним по стране, чему причиной — наличие в России так называемого «красного пояса» регионов, население которых в наибольшей степени недовольно нынешним положением вещей. В качестве примера можно обратить внимание на Самарскую область, где из пяти вновь избранных депутатов Государственной думы лишь трое представляют «Единую Россию», а остальные — КПРФ. Которой в итоге по региональному списку досталось 40% представительства региона в федеральном законодательном собрании.

В качестве наиболее поучительного примера рассмотрим «историю успеха» подразделения КПРФ в Тольятти, что в Самарской области. Тем более что этот крупнейший райцентр России, будучи одним из наиболее зажиточных городов России времен «перестройки», поначалу дал «городу и миру» целую плеяду записных либералов-рыночников, выходцев из ВЛКСМ. Но речь пока не о них, а о том, что в таком вот очень неоднозначном по поддержке «дела мирового пролетариата» месте, где, казалось бы, про коммунистов советских времён забыли быстро и с энтузиазмом, поднялись «коммунисты» новой волны. Благо что развитие рыночных отношений «потребовало» присутствия на местных особо доходных предприятиях грамотного «столичного» менеджмента. Пусть пока и без опыта руководства, скажем, автопромом. Но не сразу Москва строилась, так ведь? Потому были привлечены иностранные инвесторы и топ-менеджеры. И местные либерально-ориентированные граждане чётко ощутили подошву рыночного сапога на собственном горле. Началось брожение умов, из пены которого выскочили новые лидеры новой «коммунистической» партии. Одного из них волна вялых беспорядков 2014 года через пару лет, в 2016 году, внесла в Госдуму (успех повторён им же и в году нынешнем). Ниже приведены фотографии митинга с самым деятельным участием в его организации и проведении бывшего/будущего депутата ГД от КПРФ.

Перед началом санкционированного митинга в защиту прав работников ОАО «АвтоВАЗ», организованного КПРФ и профсоюзом МПРА. З1 октября 2014 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Забавно, что с момента избрания в ГД депутата-«коммуниста» можно было лицезреть преимущественно и исключительно в передачах на международную тематику (Украина, Венесуэла, Госдеп и проч.), прав трудящихся в РФ касающуюся весьма и весьма опосредованно. А поговорить и было и есть о чём. В частности, на тот момент (октябрь 2014 года) основной претензией работников ОАО «АвтоВАЗ» к руководству завода тех лет была низкая заработная плата.

Низкая заработная плата — основная претензия работников ОАО «АвтоВАЗ» к руководству завода тех лет. З1 октября 2014 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Масла в огонь подливали и «вбросы» о сверхвысоких доходах топ-менеджмента предприятия из числа иностранных граждан. И всё это — на фоне реального сокращения персонала завода.

Слухи о сверхвысоких доходах топ-менеджмента предприятия на фоне реального сокращения персонала – ещё одна претензия работников ОАО «АвтоВАЗ». З1 октября 2014 года Андрей Сафонов © ИА REGNUM

С тех пор прошло 5 лет. Депутат-«коммунист» вновь переизбрался и получил в поддержку коллегу из Самары — куда более пассионарного и грамотного профессора. Убытие которого в Москву местное подразделение Росгвардии будет только приветствовать: митингов и скандалов вокруг них будет меньше, хоть это и не точно.

Так что покоя в ГД нового, восьмого созыва точно не будет. И не только ввиду сугубой пассионарности нового созыва. Дело ещё и в неоспоримых свойствах окружающей нас реальности. Так, в статье И.Г. Ушачева, А.В. Колесникова «Экономическая доступность продовольствия для населения Российской Федерации» (Вестник Института экономики РАН, 2021, N4) сообщается, что 10% самых бедных граждан РФ тратят на еду 47% «располагаемых ресурсов» — как в Африке. 40% «бедных» тратят «на еду» более 40% доходов. Но и условные 30% «нижнего среднего класса» отдают продукты более трети доходов, то есть любая проблема — и человек слетит в бедность. А вот у 10% самых обеспеченных расходы на продукты забирают 16% бюджета — как в Европе. То есть — нефтегазовой ренты как раз и хватает на потребление 10% населения. А остальным — не хватает.

По этой самой причине почти большинство россиян считают, что предпочтительная экономическая система — государственное планирование и распределение, то есть система советского типа. Об этом в недавнем опросе заявили рекордные за весь период наблюдения (с 1992 года) 62% респондентов «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). И лишь 24% склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.

Распределение ответов на вопрос «Какая экономическая система кажется вам более правильной?», по данным опроса «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)

Занятно, что во вроде как доминирующую псевдорыночную утопию не верит абсолютное большинство участников прошедших парламентских выборов. Так, по данным ЦИК России, вне зависимости от политической партии кандидаты предпочитают инвестировать в бумаги компаний из госсектора и традиционной промышленности, сообщает РБК. Уровень инвестиционной активности отличается от партии к партии. Самые «активные» — кандидаты «Единой России», а меньше всего инвесторов среди КПРФ. Примечательно, что в портфелях ценных бумаг почти всех партий есть акции Газпрома, Сбербанка, ВТБ и ЛУКОЙЛа…

«А в это время» (с) — простите за цитату из типового набора титров к немым фильмам начала прошлого века — в упомянутом выше некогда суперзажиточном городе Тольятти одна из уборщиц металлургического производства ВАЗа украла у другой телефон стоимостью 14 тыс. рублей, а её сожитель — 12,5 тыс. с привязанного к номеру смартфона счёта. Эту драматическую историю, рассказанную в материале главного редактора газеты «Вольный город» от 16 сентября текущего года (бумажная версия, № 36 (1369) стр.6), можно было бы и не поминать, когда бы не данные из официального заявления потерпевшей в полицию. В котором она подчеркнула, что причиненный ущерб является для нее значительным. И обосновала довод следующими цифрами: зарплата мужа — примерно 60 тысяч, ее — 15 тысяч. На ежемесячное погашение трех кредитов в Сбербанке уходит 41 700, на питание трех детей (школа, детсад) — 5000, на коммунальные платежи — еще 5000 рублей. На оставшуюся сумму они впятером покупают еду и одежду с обувью. А это — аж 23 300 рублей, и это — на пятерых!.. Каким именно протезом головного мозга (т.е. — «искусственным интеллектом») думал Сбер при выдаче коммерческого кредита семье, нуждающейся скорее в гуманитарной помощи, чем в финансовых услугах — сказать трудно. Но, судя по присутствию бывшего Сбербанка в инвестиционных приоритетах кандидатов в народные избранники, дело того явно стоит, ибо выгодно. Так что нынешний рост доли КПРФ не последний. Пусть и достигнут — в том числе — при активной поддержке в виде «Умного голосования» от ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, признанное в РФ иностранным агентом) — структуры Алексея Навального, его скрывающегося за рубежом окружения и хозяев — всё ещё влиятельной части высшего российского истэблишмента.

Эпилог: можно констатировать, что звёзды отечественного политического небосклона сошлись в жёсткий «тригон», на вершинах которого «защитники народа» от КПРФ, профсоюз начальства — партия власти и пытающиеся модерировать политическое будущее страны неустановленные лица из отечественных элит, с аффилированным им ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Постскриптум: тот факт, что из розданных перед выборами сотен миллиардов рублей половина тут же оказалась обналичена, ничего хорошего о нашем настоящем не говорит. Сию процедуру надо или повторять раз в месяц, или что-то делать с экономикой (см. рис. выше). Или — забыть о будущем и жить по законам астрологии.