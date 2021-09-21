21 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 20:38 — REGNUM На фоне споров из-за пандемии, конфликта в Афганистане и смертоносных ураганов в США более 1 млн человек смотрели трансляцию из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в понедельник, 20 сентября. Но им была интересна не речь главы организации, а южнокорейская поп-группа BTS.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Семь членов группы, многомиллиардного проекта, известного своими динамическими танцевальными движениями, запоминающимися текстами и верными поклонниками, выступили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с семиминутной речью, во время которой они пропагандировали вакцину от коронавируса и похвалили молодежь за стойкость.

Появление группы состоялось накануне встречи более чем 100 мировых лидеров, которые собрались в Генеральной Ассамблее во вторник, 21 сентября, на ежегодном саммите, проходившем в прошлом году в виртуальном режиме из-за пандемии.

Певцы показали заранее записанное в штаб-квартире ООН музыкальное видео на свою песню Permission to Dance.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Попытка привлечь внимание граждан к проблемам благодаря медийным лицам навряд ли смогла оправдать себя. Потому что акцент сместился на развлечение, а не на серьезное обдумывание проблем. Для сравнения, на канале ООН на YouTube запись песни набрала 9 млн просмотров за 18 часов, а речь певцов, поднимающая вопрос устойчивого развития и другие проблемы, только 2 млн.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили присутствие группы в штаб-квартире ООН под соответствующей публикацией The New York Times.

«Ах, старый стереотип о «верных фанатах»! Заместитель Генерального секретаря ООН в своем интервью упомянула о «90 миллионах» фанатов группы. 90 миллионов человек не могут быть «верными». Подобный стиль взаимодействия ООН с общественностью является беспрецедентным в международных отношениях и ставит под угрозу возможность глубокого анализа», — считает @twt_Salka.

«ООН очарована кучкой женоподобных мальчиков… Отлично, да, это именно та система ценностей, которой молодые люди должны следовать прямо сейчас…», — отмечает @SAM_from_POC.

Здание ООН в Нью-Йорке Silje Bergum Kinsten norden.org

«В 1937 году нацисты попросили Марлен Дитрих сняться в пропагандистских фильмах для Третьего рейха. Гитлер лично попросил ее поддержать эту идею. Дитрих, которая была убежденной противницей вакцинации, отказалась: «Гитлер — идиот!» Мальчики, не жертвуйте собой. Прививка — это ужасно», — напоминает@jmichaelseyfert.

«Неужели никому не кажется, что это жуткое слияние корейских мальчиков-танцоров с лесбийской прической и политики печально? … Цель прозрачна, и печально, что приходится использовать запутавшихся в своей ориентации кукол-мальчиков», — отмечает @FroDanny.

«Что за бред? BTS является решающим фактором для людей, делающих прививки?» — возмущается @VanAsher1.

«Ну да, если BTS сказали, то всем следует вакцинироваться…» — комментирует @euphoria_jin.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может быть, они и подходят для пропаганды мер по защите климата, но их аудитория… вызывает у меня сомнения! Их аудитория — это просто большая свалка», — уверен @suvasGb.

«Я. Слишком. Стара. Для этого», — пишет @JenniferVreela5.

«Это троллинг Китая?» — спрашивает @denisewu.

«Дети BTS и отец спасут нас. Сделайте вакцину». Иисус, 30 г. н.э. Вероятно», — иронизирует @inthecheapseat1.

«О да, их выступление всё поменяло для меня», — отвечает @NoRooftop.

«У нас столько хороших музыкантов в США и Канаде, но они предпочли привезти BTS из Азии, чтобы те танцевали, как девочки», — злится@SquadronMusical.

«Я почему-то уверен, что противники вакцин не являются фанатами K-pop», — подчеркивает @qianwenx.

«ООН — это смехотворная организация», — комментирует @HabibaBabar2.

Напомним, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил участников BTS специальными посланниками президента по вопросам будущих поколений и культуры. Глава государства также вручил певцам паспорта дипломатов, которые позволяют путешествовать в 199 стран/территорий без предварительной визы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден на полях Генассамблеи произнесет речь после Генсека ООН Антониу Гутерреша и бразильского лидера Жаира Болсонару.

Ранее пресс-служба офиса украинского президента распространила информацию о том, что глава Украины Владимир Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.