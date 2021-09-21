Салехард, , 20:09 — REGNUM Ямал по одномандатному округу № 225 в Государственной думе РФ восьмого созыва будет представлять Дмитрий Погорелый, предварительно набравший директор 56,2% голосов избирателей. Об этом сообщает избирком ЯНАО.

Дмитрий Погорелый Www.yanao.ru

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Дмитрий Погорелый является директором государственно-правового департамента ЯНАО с 2010 года. Он родился 4 октября 1977 года. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проходили на Ямале с 17 по 19 сентября 2021 года.