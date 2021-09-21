Москва, 21 сентября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Оппозиционный электорат на выборах в сентябре 2021 года разделился на несколько групп с разными интересами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов

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«Я бы поделил оппозиционный электорат на следующие группы: это революционный протестный электорат, куда можно отнести всю несистемную оппозицию, которая не зарегистрирована. Вторая часть — консервативный протестный электорат, куда я отнёс бы людей, которые голосовали за КПРФ», — заявил Минтусов.

«И третий тип — это лояльный протестный электорат. Это люди, которые по каким-то причинам голосовали в данном случае не за «Единую Россию», а за «Новых людей», например», — указал он.

По его мнению, с точки зрения запросов электората среди электората не проголосовавшего за «Единую Россию», стоит два типа запроса.

«Первый — это протестный, и основная есть часть консервативно-протестный электорат. А второй запрос — это запрос на перемены. Но на перемен лояльные, основным бенефициаром такого запроса оказалась партия «Новые люди», — подчеркнул он.