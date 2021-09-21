Челябинск, 21 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Челябинской области один из банков оштрафован за sms-рекламу. Об этом сообщает региональное управление ФАС.

Wattpad.com SMS

В ответ на запрос антимонопольного органа представители банка сообщили, что обратившийся за защитой своих прав гражданин выпустил виртуальную карту и при выпуске согласился в том числе и на получение рекламной рассылки. Но, как оказалось позднее, заявитель в письменном виде потребовал от банка прекратить присылать ему рекламу, но этого не было сделано.

В результате банк оштрафован на 50 тыс. рублей. Также он уже исполнил выданное ему предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства.