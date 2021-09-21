Москва, 21 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. На выборах в России по-прежнему используются политические технологии в виде привлечения на выборы лиц с очень высоким рейтингом, так называемые «паровозы». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов

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«По-прежнему используются губернаторские паровозы. Цинизм, конечно, потрясающий политический: всем понятно, что ни один из губернаторов не будет избираться в Думу. И, а следующий день, через три дня они пишут заявление о том, что они избираются в думу», — заявил Минтусов.

И по-прежнему эта система работает и не вызывает ни у кого особенных вопросов, я имею в виду экспертов — все мы к этому привыкли.

«Цементируется такая корпорация: исполнительная власть, законодательная власть, судебная, ЦИК — это всё общая политическая бюрократия, цель которой, соответственно, поднять Россию с колен и бороться вперёд. Отсутствие разделение властей на этих выборах подтверждено за счёт этих паровозов, которые остались», — указал он.