Тирана, 21 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Во вторник, 21 сентября, столица Албании Тирана испытала очередное землетрясение магнитудой 3,9 по школе Рихтера.

Землетрясение

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Тираны на глубине десять километров. Подземные толчки ощущались не только в Тиране, но и в других городах Албании, а также в Черногории и других странах региона.

Землетрясение произошло в тот же день, что и два года назад, когда землетрясение магнитудой 5,6 причинило большой ущерб городу, оставив многих людей без крова.