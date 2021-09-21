Киев, 21 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Власти Украины намерены «отслеживать и преследовать» людей, причастных к организации выборов в Госдуму РФ в Донбассе и Крыму.

Cikrf.ru Выборы в Госдуму РФ

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Об этом в эфире государственного телеканала «Дом» заявил заместитель министра по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Игорь Яременко.

Чиновник заявил, что Киев намерен собирать информацию о гражданах, которые занимались организацией выборов в Госдуму.

«Мы их будем преследовать в судебном порядке или использовать другие процедуры. Я имею в виду наши санкционные возможности в отношении граждан или России, или третьих стран», — уточнил Яременко.

Между тем, как заявил чиновник, обычным гражданам, которые проживают в Донбассе и Крыму, «не нужно опасаться привлечения к ответственности» за участие в выборах. По словам Яременко, в Киеве понимают, что это просто «жертвы ситуации».

ИА REGNUM напоминает, что накануне МИД Украины пригрозил России «ответственностью» за привлечение жителей «оккупированных территорий» к голосованию на выборах в Госдуму РФ.

В свою очередь Верховная рада намерена принять постановление об обращении к международному сообществу относительно нелегитимности Государственной думы России нового созыва.