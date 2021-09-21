Москва, 21 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Слова президента США Джо Байдена о стремлении Штатов нести демократию другим странам не выдерживают никакой критики. Об этом 21 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Рассуждения Байдена с трибуны ООН о демократии, это как если бы матерый волк рассуждал публично о том, что его ночные вылазки в овчарню преследуют благородные цели образовать овец и дать им демократические принципы устройства общества. Это из той же серии», — сказал Коротченко.

При этом военный эксперт отметил, что потеря США сил и возможностей делает эту страну еще опасней, чем раньше.

«Хищник всегда опасен. Даже старый, ослабленный, на костылях он всегда опасен. И США в той деградации, в которой они находятся сегодня, особенно опасны для мира», — отметил Коротченко.