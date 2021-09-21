Ижевск, 21 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В настоящее время в Удмуртии проходит выбор подрядчика на проведение научных изысканий для дальнейшей реконструкции Главного корпуса Оружейного завода. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Allatur Главный корпус Оружейного завода

По словам главы региона Александра Бречалова, в процедуре отбора участвуют четыре компании, которые обладают необходимыми компетенциями по проведению этого вида работ. Планируется, что первые итоги будут получены уже в декабре текущего года.

«Мы готовы уже в следующем году заложить в бюджете республики средства на проектирование реконструкции главного корпуса, чтобы в 2023 году заявляться в Федеральную адресную инвестиционную программу», — отметил глава Удмуртии.

Бречалов полагает, что на всех этапах реализации проекта необходимо привлекать общественные организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз капитальный ремонт башни Ижмаша проводился в 1966 году. Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. В июле 2018 года на башне главного корпуса Ижмаша вспыхнул пожар. Горела верхняя конструкция башни — это металлический шпиль, обшитый деревом, высотой 10 м. Через час после возгорания шпиль, ставший одним из самых узнаваемых символов Ижевска, обрушился.

Разговоры о необходимости реконструкции глава корпуса завода ведутся долгие годы.

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О скорейшем начале изыскательских работ глава Удмуртии говорил еще летом 2019 года. Тогда ожидалось, что реконструкция продлится в течение трех-четырех лет, а работ на территории всего комплекса оценивалась в 3−5 млрд рублей.

В феврале прошлого года проект «Башня оружейного завода» Удмуртского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» выиграл президентский грант. Сумма гранта составит 703,063 тыс. рублей, объем софинансирования — 276 тыс. рублей. Общий объём средств на реализацию проекта составит 979,063 тыс. рублей. На эти средства собирались «привести в порядок» территорию непосредственно здания Главного корпуса оружейного завода, а также прилегающую территорию.

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