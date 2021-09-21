Скопье, , 20:12 — REGNUM В государственном статистическом агентстве Северной Македонии 21 сентября сообщили, что по данным на 20:00 20 сентября по местному времени в ходе переписи населения было зарегистрировано 1 132 484 человека, 353 256 семей и 480 364 квартир.

Флаг Северной Македонии Aivazovsky

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, по всем вопросам, связанным с регистрацией, граждан призвали обращаться в офис переписи или звонить по номерам, опубликованным на сайте popis2021.stat.gov.mk.

В правительстве Северной Македонии заявляют, что успешное завершение переписи поможет более эффективно выделять средства на помощь конкретным слоям населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Северной Македонии надеется на успех переписи населения