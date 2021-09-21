Вашингтон, 21 сентября 2021, 19:44 — REGNUM Уход США из Афганистана неверно интерпретируется Россией, Москва распространяет дезинформацию, заявил американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в опубликованном 21 сентября заявлении.
По его словам, дезинформацией также занимаются Китай, Иран и некоторые «другие субъекты». Они клевещут на США не только по вопросу исхода из Афганистана, но и насчёт расовой справедливости в Штатах, последних выборах президента США, эффективности американских вакцин от коронавируса.
Свои чаяния Майоркас намерен изложить на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей американского Конгресса.
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