Вашингтон, 21 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Уход США из Афганистана неверно интерпретируется Россией, Москва распространяет дезинформацию, заявил американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в опубликованном 21 сентября заявлении.

Вывод войск США из Афганистана

По его словам, дезинформацией также занимаются Китай, Иран и некоторые «другие субъекты». Они клевещут на США не только по вопросу исхода из Афганистана, но и насчёт расовой справедливости в Штатах, последних выборах президента США, эффективности американских вакцин от коронавируса.

Свои чаяния Майоркас намерен изложить на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей американского Конгресса.