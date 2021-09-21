Москва, 21 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Загруженность дорог Москвы к вечеру вторника, 21 сентября, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на вылетных магистралях, на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

По прогнозу, ситуация на столичных дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда ожидается ослабление пробок до двух баллов.