Киев, , 19:47 — REGNUM Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция нынешнего созыва Рады) поздравила всех членов партии «Единая Россия», кандидатов от нее, прошедших в Государственную Думу Российской Федерации, руководство и председателя политсилы Дмитрия Медведева с убедительной победой на выборах.

Флаги России и Украины

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Соответствующее заявление опубликовано вечером 21 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ОПЗЖ уверены, что полученный в ходе голосования результат в очередной раз подтвердил: россияне связывают свое будущее именно с «Единой Россией», а идеи и программа партии близки российскому народу.

«"Единая Россия» была и остается крупнейшей партией Российской Федерации, которая формирует ее внутриэкономический и внешнеполитический курс, а также не боится брать ответственность за будущее родной страны. Желаем народным избранникам от вашей политической силы мудрости, вдохновения, профессионализма, чтобы продолжить строить процветающее, успешное государство на уже заложенном крепком фундаменте, вести Россию к новым целям и высотам», — подчеркивают в ОПЗЖ.

В украинской политсиле выражают надежду также на продолжение диалога и укрепление межпартийного сотрудничества между «Единой Россией» и ОПЗЖ — «во имя восстановления добрососедских отношений между нашими странами и взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и России, дружеских отношений между братскими украинским и российским народами».

Согласно информации пресс-службы, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой партии на выборах. Медведчук отметил важность межпартийного, политического диалога, целью которого является нормализация отношений между Украиной и Россией и восстановление экономического сотрудничества между странами, что является одной из программных целей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Также «Единая Россия «победила по 198 одномандатным округам. Получение в сумме более чем 300 мандатов означает конституционное большинство в нижней палате парламента.

При этом другие фракции украинской Рады намерены в специальном постановлении доложить мировому сообществу факты «циничного нарушения норм международного права и обязательств» на выборах в России и потребовать от Запада признания нелегитимными результаты выборов в Государственную Думу.